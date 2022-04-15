تحقيق عاجل في شكاوى تلاعب وكالات سيارات

جدة : البلاد

شرعت وزارة التجارة في التحقيق في ما يثار في ما يُثار حول ممارسات وكالات السيارات ببيع السيارات الجديدة للمعارض وتأخير تسليم طلبات المستهلكين ، لطلباتهم وحجوزاتهم بحجة عدم وصولها .

وشدد الوزارة على أنها تعمل حالياً على تقصي ممارسات وكالات السيارات ومراجعة مبيعاتها ومخزونها، ورصد أعداد السيارات الجديدة في المعارض ومعرفة مصادرها، والتحقق من أعداد السيارات التي تباع من قبل الوكلاء لتجار المعارض، ومقارنتها بأعداد السيارات التي تباع للمستهلكين مباشرة، فضلاً عن مراجعة سجلات حجوزات المستهلكين والتحقق من التزام الوكلاء بتسليمها في المواعيد المحددة.

وقطعت وزارة التجارة بأنها ستقوم بتطبيق عقوبات رادعة على الوكالات المخالفة إن وجدت، مؤكدة على إعطاء الأولوية للمستهليكن.