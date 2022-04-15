صحة و عافية

احترس من شبح السرطان .. الألم في 4 مناطق بالجسم مؤشر خطير

ahmed saeedaccess_time14 / رمضان / 1443 هـ      15 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

السرطان هو شبح العصر الحديث حيث يعتبر التعامل مع العلامات التحذيرية له بمجرد ظهورها أمرا حيويا.

وذلك لتحسين نتائج البقاء على قيد الحياة.

ووفقا للمعهد الوطني للسرطان (NCI)، يمكن أن يشير الألم في أربع مناطق من الجسم إلى المرض المميت.

وعلى سبيل المثال، يمكن أن يشير الألم عند التبول أو الألم بعد الأكل إلى مرض مميت، كما تحذر المعاهد الوطنية للصحة.

وفيما يتعلق بالأخير، فإن هذا الألم عادة ما يوصف بأنه “حرقة في المعدة أو عسر هضم لا يزول”.

ويضيف أن آلام البطن أو الفم يمكن أن تشير أيضا إلى السرطان.

وتشمل العلامات العامة للسرطان ما يلي:

• التعرق الليلي الشديد.

• فقدان الوزن غير المبرر.

• تورم غير عادي في أي مكان.

• إعياء.

وإذا كان هناك شيء لا يبدو على ما يرام، أو إذا كنت تعتقد أنك مصاب بالسرطان، فلا تتجاهله.

وتحدث إلى طبيبك، وفقا لـ NHS.

ahmed antar

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