مجلس الصحة الخليجي يحذر من استخدام الزيوت لقلي الطعام في رمضان

غدير الطيار

حذر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون من استخدام الزيت لقلي الطعام خلال شهر رمضان المبارك، كما أوضح المضار الناتجة عن استخدام الزيت لقلي الطعام ومنها : خسارة الوجبة لمعظم فوائدها وفيتاميناتها، وأن القلي يزيد من حجم الطعام بنسبة 20-40% وبالتالي تتم الزيادة في السعرات الحرارية في الوجبة، إضافة إلى تشبع وتشرب الوجبات المقلية بالزيوت والدهون.

ولفت مجلس الصحة إلى خطوات تساعد في التقليل من مضار قلي الطعام بالزيت وذكر: يجب الحرص على تجنب قلي الطعام قبل أن يصبح بدرجة حرارة الغرفة، وتجنب القلي بالزيوت المخصصة للطبخ، وأخيرا تغيير الزيت عند تغير لونه أو ظهور رائحة في الزيت المستخدم.

والمح المجلس إلى أنه من الأفضل استبدال طرق القلي التقليدية بالقلاية الهوائية وهذا لتقليل كمية الزيوت في الطعام الذي يتم تناوله في الوجبات خلال شهر رمضان