صحة و عافية كسر الصيام على “سيجارة المدفع” وحش يدمر صحتك !

يعتقد البعض أن كسر الصيام بالتدخين عادة غير ضارة بالصحة ، علما بأنها عادة مدمرة للصحة، وغالبا ما ينصح الأطباء بوجوب الإقلاع عن التدخين في شهر رمضان الكريم، واعتباره فرصة للتخلص من هذه العادة. ويعتبر التدخين بعد الصيام لساعات طويلة ، يتسبب في الشعور بالإرهاق والخمول، لذا فإن من الضروري تعويض ذلك من خلال تناول الأطعمة التي تمدك بالطاقة، لذا فإن التدخين بعد صيام ساعات طويلة في اليوم ، يزيد من خطر الإصابة بالسرطان ، بالإضافة إلى التأثير السلبي على صحة الكليتين ، مما قد يؤدي إلى تلفها سريعا، بالإضافة إلى ذلك قد يؤدي التدخين فورا قبل تناول الطعام والشراب إلى خطورة الإصابة بجلطات القلب والذبحة الصدرية وكسور الشريان التاجي بما في ذلك أيضا قرح المعدة . فيجب التركيز في ضرورة مرور ما يقرب إلى 30 دقيقة على الأقل بعد الانتهاء من تناول الطعام، بالإضافة إلى تناول السوائل وكلما زادت الفترة كلما كان ذلك أفضل.