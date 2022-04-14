فولاد الإيراني يصعق آهال التركماني بهدف قاتل

متابعة- محمود العوضي
تمكن فريق فولاد خوزستان الإيراني من تحقيق فوز بشق الأنفس من أمام فريق آهال التركماني بنتيجة 1-0 اليوم الخميس على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية” الجوهرة” في جدة، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2022.
سيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عندما خطف فولاد هدف الفوز الثمين عن طريق موسى كوليبالي.
وأكمل آهال المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد شهرت سويونوف في الدقيقة 51 نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.
ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم الخميس أيضاً الغرافة القطري مع شباب الأهلي دبي الإماراتي على ستاد الأمير عبدالله الفيصل.
مالت الأفضلية في بداية المباراة لصالح فولاد خوزستان الذي استحوذ على الكرة وحاول الضغط على مرمى آهال، ولكن دون فرص حقيقية أمام المرمى، حيث كانت أبرز المحاولات عبر تسديدة اياندا باتوسي من خارج منطقة الجزاء والتي تصدى لها الحارس رسول تشارييف (14).
من جهته اعتمد الفريق التركماني على الإغلاق الدفاعي والضغط على اللاعب المستحوذ على الكرة، مع محاولة شن الهجمات المرتدة والسريعة.
وكاد آهال يباغت فولاد بتسجيل هدف التقدم عندما خطف ميرزا بيكنازاروف الكرة وسدد من حافة منطقة الجزاء لكن الحارس شهاب غوردان تصدى للكرة، ثم حاول ميليس دينييف متابعتها ولكن المدافع مامادو كوليبالي تمكن من إبعاد الخطر (33).
ورد فولاد بهجمة خطيرة عندما مرر تشيمبا كرة ذكية خلف المدافعين إلى باتوسي في وضع انفراد ليسدد كرة تألق الحارس تشارييف في إبعادها بقدمه (38).
وتواصل ضغط فولاد في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، فسدد تشيمبا محاولة من داخل المنطقة أبعدها تشارييف إلى ركلة ركنية (43)، ثم مرت محاولة محمد أبشاك من داخل المنطقة بجوار القائم.
واستمر ذات السيناريو في بداية الشوط الثاني من خلال ضغط الفريق الإيراني بحثاً عن افتتاح التسجيل، لكن آهال كاد يخطف الهدف الأول عبر تسديدة بيكنازاروف من خارج منطقة الجزاء والتي تصدى لها الحارس غوردان قبل أن يبعد الدفاع الكرة إلى خارج الملعب (48).
ثم حاول فولاد الاستفادة من الأفضلية العددية بعد طرد لاعب آهال شهرت سويونوف في الدقيقة 51، وسنحت له فرصة مباشرة عبر تسديدة حميد بوحمدان من ركلة حرة مباشرة والتي تصدى لها حارس آهال، وحاول آراش رضافاند متابعة الكرة لكن تسديدته مرت بجوار القائم (54).
وضاعت فرصة جديدة لفولاد في الدقيقة 58 عندما تابع تشيمبا تمريرة رضافاند على باب المرمى لكنه القائم تدخل لرد الكرة، ثم تدخل القائم من جديد في الدقيقة 89 ليحرم لاعب فولاد ساسان أنصاري من التسجيل.
ولكن الفريق الإيراني خطف هدف الفوز الثمين في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بعدما انطلق مجتبى نجاريان في الجناح الأيمن وأرسل تمريرة عرضية متقنة تابعها موسى كوليبالي على القائم القريب ليحولها برأسه في الشباك.
وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم الاثنين، حيث يلتقي شباب الأهلي مع الغرافة، وآهال مع فولاد.
وكانت الجولة الأولى قد شهدت تعادل فولاد مع الغرافة 0-0 وتعادل آهال مع شباب الأهلي 1-1، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الغرافة على آهال 2-0 وتعادل شباب الأهلي مع فولاد 1-1.
ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات الغرب.