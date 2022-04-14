الليلة.. لقب نخبة ناشئي اليد بين النور ومضر

الدمام-حمودالزهراني

تصدر فريقا النور ومضر ترتيب بطولة النخبة للناشئين 2022 في نسختها الرابعة، بعد فوزهما ضمن الجولة الثانية من البطولة التي تختتم منافساتها مساء اليوم الخميس, وتقام مبارياتها في المنطقة الشرقية.

فقد تمكن مضر من التغلب على الأهلي (21-18) في المواجهة جمعتهما على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، وعلى نفس الصالة تمكن النور من تخطي الخليج (32-31)، ليصل فريقا النور ومضر إلى 4 نقاط في رصيدهما وتنحصر المنافسة بينهما في الجولة الأخيرة.

وتلعب اليوم الخميس مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة، إذ يلتقي الخليج مع الأهلي في تمام الساعة 9:00 مساءً على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، وبعدها مباشرة يلعب النور ومضر عند الساعة 11:00 مساءً على نفس الصالة، في مواجهة مرتقبة ستحدد المتوج بلقب البطولة.