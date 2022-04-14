السكتة الدماغية الصغيرة.. هذه العلامات تخبرك بضرورة طلب الإسعاف

السكتة الدماغية الصغيرة هي عرض خطير عن الانخفاض المؤقت في تدفق الدم إلى الدماغ.

والأمر يسمى باسم النوبة الإقفارية العابرة (TIA)، وتُعرف أيضا باسم “السكتة الدماغية الصغيرة”.

وتشير السكتة الدماغية الصغيرة إلى نقص الأكسجين الذي يصل إلى الدماغ.

وعلى الرغم من أن التأثيرات قد تكون قصيرة الأجل – ويمكن تفويتها بسهولة – فهي مؤشر على أن السكتة الدماغية الأكثر ضررا في الطريق.

وأشارت هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) إلى العلامات “المفاجئة” لسكتة دماغية صغيرة.

والتي يمكن تذكرها باستخدام اختصار FAST وهي:

– الوجه(F): قد يكون الوجه قد انخفض من جانب واحد، أو قد لا يتمكن الشخص من الابتسام، أو قد يتهدل فمه أو عينه.

– الذراعان(A): قد لا يتمكن الشخص من رفع ذراعيه وإبقائهما مرفوعتين بسبب ضعف أو تنميل في ذراع واحدة.

– الكلام(S): قد يكون كلامهم غير واضح أو مشوه، أو قد لا يتمكن من التحدث على الإطلاق.

على الرغم من أنه يبدو مستيقظًا، وقد يواجهون أيضًا مشاكل في فهم ما تقوله لهم.

– الوقت (T): وهذا يعني أنه ربما حان الوقت للاتصال بالطوارئ على الفور إذا لاحظت أيا من هذه العلامات أو الأعراض.

وحتى إذا اختفت هذه الأعراض في غضون دقائق، فلا يزال يتعين عليك طلب سيارة إسعاف.