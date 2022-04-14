الجزيرة الإماراتي يتغلب على مومباي سيتي بهدف مبخوت

متابعة- محمود العوضي
حقق نادي الجزيرة الإماراتي فوزه الأول بعدما تغلب على مومباي سيتي الهندي 1-0 اليوم الخميس على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2022.
سجل علي مبخوت هدف الفوز الثمين لصالح الجزيرة عبر ضربة جزاء في الدقيقة 39 من عمر اللقاء.
ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم الخميس أيضاً القوة الجوية العراقي مع الشباب السعودي على ستاد الأمير فيصل بن فهد.
ويتصدر الشباب ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لكل من القوة الجوية والجزيرة ومومباي الذين لعبا ثلاث مباريات.
وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الشباب على مومباي 3-0 والقوة الجوية على الجزيرة 2-1، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الشباب على الجزيرة 3-0 ومومباي سيتي على القوة الجوية 2-1.
ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات الغرب.