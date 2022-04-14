أمير المدينة المنورة يدشن مركز التدريب التربوي بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة

المدينة المنورة : البلاد

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، مركز التدريب التربوي بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة.

وخلال جولة سموه على مرافق المركز وقاعاته التدريبية، اطّلع على ورشتي التجارب الدولية لمعلمي ومعلمات برنامج “خبرات”, إضافة إلى قاعة برنامج الأمسيات الرمضانية التي تنفذ إدارة التعليم برامجها خلال شهر رمضان (عبر تقنية الاتصال المرئي)، مستمعاً إلى شرح عن خدمات دبلوم جمع القراءات السبع، وبرنامج تجارب وممارسات عملية في علم الأحياء، وبرنامج التطوير المهني لمشرفي اللغة العربية.

ونوّه الأمير فيصل بن سلمان، بالأدوار المحورية للمعلمين والمعلمات بصفتهم المرتكز الرئيس في تطوير العملية التعليمية في ظل الدعم السخي الذي تقدمه حكومة المملكة لجميع برامج التعليم، مثمناً جهود وزارة التعليم بقيادة معالي الوزير الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في تطوير المنظومة التعليمية لتعزيز أداء المؤسسات التعليمية ومساهمتها الفاعلة في تحقيق مخرجات مؤهلة تُسهم في تنمية الوطن.

بدوره، أوضح المدير العام للتعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر العبدالكريم، أن مركز التدريب التربوي يضم 25 قاعة تدريبية، ومقرأة للقرآن الكريم، ومعملاً للعلوم ومعملاً للرياضيات، ومعملاً للحاسب الآلي، ومركزًا لخدمة المستفيدين، يستفيد منها معلمو المنطقة، مشيراً إلى تهيئة 4 مراكز تدريب بمكاتب التعليم في محافظات بدر، ووادي الفرع، والحناكية وخيبر، تضم العديد من القاعات التدريبية التي تنفذ فيها مجموعة من البرامج التدريبية التربوية والتعليمية المختلفة للمشرفين والمعلمين على مستوى المحافظات، مقدماً شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه ومعالي وزير التعليم على الدعم المتواصل للتعليم في منطقة المدينة المنورة.