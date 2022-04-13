فيديو: فياريال يُقصي بايرن ميونيخ من دوري أبطال أوروبا

صعد فريق فياريال الإسباني إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، بتعادله مع بايرن ميونيخ سهرة الثلاثاء 12 أبريل بنتيجة 1-1.

واغتنم فياريال فوزه 1-0 في ذهاب ربع النهائي بملعبه “لا سيراميكا” وخطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي بعد تعادله في ميدان بايرن ميونيخ إيابًا.

أقيمت المباراة في أرضية بايرن ميونيخ “أليانز أرينا” بصافرة تحكيمية من السلوفيني سلافكو فينسيتس، وأمام نحو 50 ألف مشجّع في المدرجات.

افتتح بايرن ميونيخ التسجيل في الدقيقة 52 عبر مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بتصويبة متقنة على مشارف منطقة الجزاء.

عاد بايرن ميونيخ ! ⚽️ روبرت ليفاندوفسكي ينقذ البايرن ويفتتح التسجيل 🥅#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/QghI9mRoKx — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 12, 2022



لكن الضيوف أدركوا التعادل قبل النهاية بدقيقتين عبر النيجيري صامويل شيكويزي، بعد نزوله إلى الميدان بـ4 دقائق فقط، ليمنح التأهل لفريقه.