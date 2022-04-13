الرياضة

فيديو: فياريال يُقصي بايرن ميونيخ من دوري أبطال أوروبا

محمد ابو الوفاaccess_time12 / رمضان / 1443 هـ      13 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
فياريال يقصي بايرن ميونيخ من دوري أبطال أوروبا

صعد فريق فياريال الإسباني إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، بتعادله مع بايرن ميونيخ سهرة الثلاثاء 12 أبريل بنتيجة 1-1.

 

واغتنم فياريال فوزه 1-0 في ذهاب ربع النهائي بملعبه “لا سيراميكا” وخطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي بعد تعادله في ميدان بايرن ميونيخ إيابًا.

 

أقيمت المباراة في أرضية بايرن ميونيخ “أليانز أرينا” بصافرة تحكيمية من السلوفيني سلافكو فينسيتس، وأمام نحو 50 ألف مشجّع في المدرجات.

 

افتتح بايرن ميونيخ التسجيل في الدقيقة 52 عبر مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بتصويبة متقنة على مشارف منطقة الجزاء.

 


لكن الضيوف أدركوا التعادل قبل النهاية بدقيقتين عبر النيجيري صامويل شيكويزي، بعد نزوله إلى الميدان بـ4 دقائق فقط، ليمنح التأهل لفريقه.

 

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