طريقة عمل كبسة الدجاج

كبسة الدجاج من أشهر الأطباق العربية علي موائد رمضان بوجه خاص

المقادير اللازمة

دجاجة مقطعة

كيلو أرز بسمتي

حبة جزر مبشور

4 فص ثوم مفروم

كوب عصير طماطم

حبة بصل مفروم

ملح

بهارات كبسة ملعقة كبيرة

فلفل أسود

عود قرفة

زبد أو زيت

حبة لومي أسود

ماء لتسوية الأرز

2 فص حبهان

2 مسمار قرنفل

لوز وزبيب وبصل محمر للتزيين

طريقة العمل

في إناء يوضع القليل من الزيت ثم يحمر البصل

نضع الدجاج على البصل ونتركه إلى أن ينضج

نضع الملح والفلفل والبهارات ونحرك الدجاج جيداً

نضع الثوم والقرفة ثم الجزر والحبهان والقرنفل واللومي فوق الخليط نحركه

نضيف عصير الطماطم والماء ونتركه على النار إلى أن ينضج

نرفع الدجاج من المرقة جانباً ثم نضيف الأرز البسمتي المغسول إلى المرقة ونخلطه

نضيف القليل من الماء إذا احتاج ونتركه إلى أن يتشرب المرقة

نضع الأرز في طبق التقديم ونرص عليه قطع الدجاج

تزين الكبسة بالمكسرات والبصل المحمر وتقدم ساخنة