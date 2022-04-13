المرأه صحة و عافية

طريقة عمل الشيش طاووق مع الأرز بالكاري

نرمين عباسaccess_time12 / رمضان / 1443 هـ      13 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

المقادير اللازمة
كيلو قطع دجاج بدون جلد وعظم
كوب زبادي
فص ثوم مفروم ناعم
ملعقة كبيرة معجون مسطردة
ملعقة صغيرة زعتر
ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب
ربع كوب زيت زيتون
ملعقة صغيرة سكر
ملعقة كبيرة خل
ملح
فلفل أسود
فلفل رومي مقطع

للأرز
نصف كيلو أرز بسمتي
ملعقة صغيرة كركم
ملعقة صغيرة كاري
ملعقة صغيرة سكر
حبة بصل متوسطة
ملح

طريقة العمل

الشيش طاووق
في طبق كبير تقلب مقادير التتبيل معاً ( الزبادي – الثوم – المسطردة – الزعتر – جوزة الطيب – زيت الزيتون – السكر – الخل – الملح – الفلفل )
تنقع قطع الدجاج في التتبيلة لمدة 5 ساعات
( كلما زاد مدة التتبيل للدجاج كلما أصبح طعمه أفضل ولكن يراعي عدم نقعه أكثر من يومين )
نحضر أسياخ خشبية أو معدنة
توضع قطعة من الدجاج في السيخ ثم قطعة من الفلفل الرومي ومن الممكن وضع قطع بصل وطماطم
تكرر العملية حتي إنتهاء الكمية
تشوي قطع الشيش طاووق في الفرن أو علي الجريل وتقدم

الأرز
في قدر علي النار يشوح البصل مع السكر والقليل من الزيت حتي يذبل
يضاف الكركم والكاري للبصل ويقلب دقيقة
توضع كمية من الماء كافية لتسوية الأرز علي البصل مع الملح
تترك لتغلي الماء
ثم يغسل الأرز ويوضع للماء
يترك حتي يتشرب الأرز الماء وينقل علي نار متوسطة حتي تمام النضج ويقدم

nermin abbas

كتب بواسطة

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