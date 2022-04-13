طريقة عمل الشيش طاووق مع الأرز بالكاري

المقادير اللازمة

كيلو قطع دجاج بدون جلد وعظم

كوب زبادي

فص ثوم مفروم ناعم

ملعقة كبيرة معجون مسطردة

ملعقة صغيرة زعتر

ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب

ربع كوب زيت زيتون

ملعقة صغيرة سكر

ملعقة كبيرة خل

ملح

فلفل أسود

فلفل رومي مقطع

للأرز

نصف كيلو أرز بسمتي

ملعقة صغيرة كركم

ملعقة صغيرة كاري

ملعقة صغيرة سكر

حبة بصل متوسطة

ملح

طريقة العمل

الشيش طاووق

في طبق كبير تقلب مقادير التتبيل معاً ( الزبادي – الثوم – المسطردة – الزعتر – جوزة الطيب – زيت الزيتون – السكر – الخل – الملح – الفلفل )

تنقع قطع الدجاج في التتبيلة لمدة 5 ساعات

( كلما زاد مدة التتبيل للدجاج كلما أصبح طعمه أفضل ولكن يراعي عدم نقعه أكثر من يومين )

نحضر أسياخ خشبية أو معدنة

توضع قطعة من الدجاج في السيخ ثم قطعة من الفلفل الرومي ومن الممكن وضع قطع بصل وطماطم

تكرر العملية حتي إنتهاء الكمية

تشوي قطع الشيش طاووق في الفرن أو علي الجريل وتقدم

الأرز

في قدر علي النار يشوح البصل مع السكر والقليل من الزيت حتي يذبل

يضاف الكركم والكاري للبصل ويقلب دقيقة

توضع كمية من الماء كافية لتسوية الأرز علي البصل مع الملح

تترك لتغلي الماء

ثم يغسل الأرز ويوضع للماء

يترك حتي يتشرب الأرز الماء وينقل علي نار متوسطة حتي تمام النضج ويقدم