الرياضة شراكة مجتمعية بين نادي أحد وفريق رؤيا ميديا التطوعي

المدينة المنورة- محمد قاسم

تم توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية بين نادي أحد الرياضي بالمدينة المنورة، وفريق رؤيا ميديا التطوعي بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمدينة المنورة، وذلك تفعيلاً لدور المسؤولية المجتمعية لنادي أحد. وقد حضر التوقيع حمود العوفي رئيس مجلس إدارة نادي أحد، وقائد فريق رؤيا ميديا بدر الحجيلي، والمدير التنفيذي لفريق رؤيا ميديا عبدالله الردادي، ومدير العلاقات العامة بنادي أحد يوسف أبو سلامة.