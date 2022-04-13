الرياضة

شاهد: أهداف مباراة ريال مدريد وتشيلسي (3-2)

محمد ابو الوفاaccess_time12 / رمضان / 1443 هـ      13 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق
أهداف ريال مدريد وتشيلسي 3-2

حجز ريال مدريد تذكرة العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بخسارته سهرة الثلاثاء 12 أبريل أمام تشيلسي الإنجليزي بهدفين مقابل ثلاثة أهداف، في مباراة أدارها البولندي سيمون مارسينياك وبحضور جماهيري في ملعب “سانتياغو برنابيو” قارب 60 ألف مشجّع في المدرجات.

 

ريال مدريد كان قد فاز في ذهاب ربع النهائي بملعب تشيلسي “ستامفورد بريدج” 3-1 وعاد ليخسر في ملعبه إيابًا 2-3 ليصعد بمجموع اللقائين 5-4.

 

انتهى الوقت الأصلي بتقدّم تشيلسي 3-1 ليلجأ الفريقان إلى الحصص الإضافية التي عرفت تسجيل بنزيمة هدفًا قاتلًا للملكي أهّله إلى المربع الذهبي.

 

وسجّل تشيلسي 3 أهداف عن طريق ميسون ماونت في الدقيقة (15) وأنطونيو روديغير (51) وتيمو فيرنر (75).

 


لكن البرازيلي رودريغو غويس سجل هدفًا لريال مدريد بالدقيقة 80 بصناعة الكرواتي لوكا مودريتش، ليعادل الكفة وتصبح النتيجة 3-1، وإجمالًا 4-4.

 


وفي الشوط الإضافي الأول وبالتحديد بالدقيقة 96، أحرز كريم بنزيمة هدفًا تاريخيًا لريال مدريد إثر تمريرة حاسمة من البرازيلي فينيسيوس جونيور.

 


وصعد ريال مدريد إلى نصف النهائي لملاقاة الفائز من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي أمام أتلتيكو مدريد الإسباني.

 

شاهد ملخص وأهداف ريال مدريد وتشيلسي 3-2 في دوري أبطال أوروبا

 

 

 

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