شاهد: أهداف مباراة ريال مدريد وتشيلسي (3-2)

حجز ريال مدريد تذكرة العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بخسارته سهرة الثلاثاء 12 أبريل أمام تشيلسي الإنجليزي بهدفين مقابل ثلاثة أهداف، في مباراة أدارها البولندي سيمون مارسينياك وبحضور جماهيري في ملعب “سانتياغو برنابيو” قارب 60 ألف مشجّع في المدرجات.

ريال مدريد كان قد فاز في ذهاب ربع النهائي بملعب تشيلسي “ستامفورد بريدج” 3-1 وعاد ليخسر في ملعبه إيابًا 2-3 ليصعد بمجموع اللقائين 5-4.

انتهى الوقت الأصلي بتقدّم تشيلسي 3-1 ليلجأ الفريقان إلى الحصص الإضافية التي عرفت تسجيل بنزيمة هدفًا قاتلًا للملكي أهّله إلى المربع الذهبي.

وسجّل تشيلسي 3 أهداف عن طريق ميسون ماونت في الدقيقة (15) وأنطونيو روديغير (51) وتيمو فيرنر (75).

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مايسون ماونت يفتتح التسجيل بهدف صاروخي ويشعل اللقاء#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/Mg0WeqfwKX — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 12, 2022

روديغر يرتقي فوق الجميع ويحرز الهدف الثاني لتشيلسي في شباك ريال مدريد .. تشيلسي عادل الكفة والمباراة على صفيح ساخن 😯#دوري_أبطال_أوروبا #تشيلسي_ريال_مدريد pic.twitter.com/S8OGmTHDow — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 12, 2022



لكن البرازيلي رودريغو غويس سجل هدفًا لريال مدريد بالدقيقة 80 بصناعة الكرواتي لوكا مودريتش، ليعادل الكفة وتصبح النتيجة 3-1، وإجمالًا 4-4.

🔥🔥 إنها حقاً موقعة تاريخية 🔥🔥 رودريغو يعيد ريال مدريد إلى الحياة بتسجيله هدف الإنقاذ !!#دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد_تشيلسي pic.twitter.com/rj2T9fJsxk — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 12, 2022



وفي الشوط الإضافي الأول وبالتحديد بالدقيقة 96، أحرز كريم بنزيمة هدفًا تاريخيًا لريال مدريد إثر تمريرة حاسمة من البرازيلي فينيسيوس جونيور.



وصعد ريال مدريد إلى نصف النهائي لملاقاة الفائز من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي أمام أتلتيكو مدريد الإسباني.

شاهد ملخص وأهداف ريال مدريد وتشيلسي 3-2 في دوري أبطال أوروبا