حلويات رمضان.. طريقة عمل أصابع الجلاش بالقشطة

أصابع الجلاش أو الفيلو بالقشطة من الحلويات الرمضانية التي تحظي بشعبية كبيرة

المقادير اللازمة

لفة جلاش

علبة قشطة

كوب حليب

3 ملعقة كبيرة نشا

سكر حسب الرغبة

عسل نحل

فستق مفروم

زبدة مذوبة

طريقة العمل

يقطع الجلاش مربعات

يدهن كل مربع من الجلاش بالزبدة

يوضع النشا علي الحليب مع السكر ويقلب ثم يرفع علي النار مع إستمرار التحريك حتي يصبح كثيف

يرفع من علي النار

توضع القشطة ويقلب ثم يترك ليبرد تماماً

توضع ملعقة من القشطة داخل كل مربع من الجلاش ويلف أصابع

يدهن الجلاش سمن

يرص بصينية ثم توضع بالفرن حتي يصبح ذهبي اللون

يخرج ويسقي بالشربات ويترك لتبرد

ثم يقدم