المرأه صحة و عافية

حلويات رمضان.. طريقة عمل أصابع الجلاش بالقشطة

نرمين عباسaccess_time12 / رمضان / 1443 هـ      13 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

أصابع الجلاش أو الفيلو بالقشطة من الحلويات الرمضانية التي تحظي بشعبية كبيرة

المقادير اللازمة
لفة جلاش
علبة قشطة
كوب حليب
3 ملعقة كبيرة نشا
سكر حسب الرغبة
عسل نحل
فستق مفروم
زبدة مذوبة

طريقة العمل
يقطع الجلاش مربعات
يدهن كل مربع من الجلاش بالزبدة
يوضع النشا علي الحليب مع السكر ويقلب ثم يرفع علي النار مع إستمرار التحريك حتي يصبح كثيف
يرفع من علي النار
توضع القشطة ويقلب ثم يترك ليبرد تماماً
توضع ملعقة من القشطة داخل كل مربع من الجلاش ويلف أصابع
يدهن الجلاش سمن
يرص بصينية ثم توضع بالفرن حتي يصبح ذهبي اللون
يخرج ويسقي بالشربات ويترك لتبرد
ثم يقدم

nermin abbas

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *