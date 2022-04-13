القيادة تهنئ رئيس الوزراء الباكستاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

جدة : واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.

وقال الملك المفدى:” يسرنا بمناسبة أدائكم اليمين الدستورية رئيساً لوزراء جمهورية باكستان الإسلامية، أن نبعث لدولتكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لدولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.

وقال سمو ولي العهد :” يسعدنا بمناسبة أدائكم اليمين الدستورية رئيساً لوزراء جمهورية باكستان الإسلامية، أن نعرب لدولتكم عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة.