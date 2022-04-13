الرياضة الشباب يوقع عقد استثمار أرض النادي تجارياً

الرياض – هاني البشر

بحضور رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان، وقعت إدارة نادي الشباب ممثلة برئيسها التنفيذي خليف الهويشان، مساء الثلاثاء، عقدًا استثماريًا لأراضي النادي التجارية بمساحة 42،927 متر2، وذلك لمدة 25 عامًا بمبلغ 19,300،00 ريال في السنة بمبلغ إجمالي 482,500,000 ريال. جرى توقيع العقد الاستثماري بمقر النادي، بحضور الإدارة العامة للاستثمار بوزارة الرياضة ممثلة في نايف الدوسري، وكبار المسؤولين لدى الطرفين، ووسائل الإعلام، والصحفيين. من جهته، قال خالد البلطان: ” أقدم شكري وتقديري إلى صاحب السمو الملكي وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل على الدعم الكبير الذي حظي به هذا المشروع الذي كان بالنسبة لنا في النادي حلمًا، واليوم أصبح واقعًا، كما أشكر جميع اللجان الحكومية التي ساهمت معنا للانتهاء من الإجراءات الرسمية في وقت وجيز، ودعمها لنا في المراحل الأولى في هذا المشروع، كذلك أشكر أعضاء مجلس إدارة النادي الذين بذلوا جهودًا كبيرة لإنجاز هذه المهمة الاستثمارية”، مبينًا أنهم يتطلعون إلى أن يكون هذا المشروع رياديًا يخدم توجهات النادي الاستثمارية، ويتماشي مع رؤية المملكة 2030م. وأكد رئيس مجلس إدارة النادي ثقتهم في شركة سمو العقارية، مؤكدًا أنها رائدة، ومميزة، وسينفذون المشروع بجودة عالية، ووفق أفضل المعايير والمواصفات، مبينًا أنها شركة كبيرة، وذات سمعة طيبة، وأصبحت بالنسبة للنادي شريكًا مميزاً، ونبارك لهم هذه الفرصة الاستثمارية المميزة، والموقع الرائع في مدينة الرياض، وبجوار مشروع الاستاد الكبير الذي سيكون من أجمل الملاعب الرياضية في المملكة. وأوضح خالد البلطان أن توقيع هذا العقد اليوم سيحقق للرياضة السعودية قيمة مضافة، وسيفتح المجال لاستثمارات قادمة في بقية أندية المملكة، تماشيًا مع مستهدفات رؤيتها الطموحة، مبينًا أن التوجه الحكومي الحالي، وتطبيق نظام الحوكمة جعل القطاع الرياضي جاذبًا للمستثمرين في القطاع الخاص. وبين أن العمل في مشروع استاد النادي مستمر صباح مساء، وسيكون قريبًا من أجمل الملاعب في المملكة، مشيرًا إلى أن مقر النادي سيكون كما هو دون تغيير، وأن النادي سيفتتح قريبًا مركزًا رياضيًا مميزًا على مساحة 76 ألف مترمربع، وبتكلفة لاتقل عن 80 مليون ريال، ويضم 8 ملاعب رياضية، وصالات تدريب، ومسابح، ومباني إدارية، ومعسكرات، وسكنا للمدربين، مشيرًا إلى أن النادي سيفاجأ الجميع بجوهرة رياضية، ومركز يخدم أكثر من 18 لعبة رياضية، مبينًا أنه يجري الآن العمل مع وزارة الرياضة لمنح النادي أرضا شمال الرياض بمساحة 30 ألف متر لإنشاء ملعب لتدريبات الفريق الأول لكرة القدم. وجدد رئيس مجلس الإدارة عزمهم وسعيهم إلى الاستدامة المالية الدائمة في النادي من خلال مشروعات استثمارية قيمة، مشيرًا إلى النادي هو الأول والسباق في إيجاد المبادرات والفرص والمشاريع الرياضية المميزة.