السديس يطلق مبادرتي (علم) و (أكاديمي) لتطوير الجهود التعليمية بالمسجد الحرام

مكة المكرمة : البلاد

أطلق معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس أمس، عددا من المبادرات لوكالة الشؤون العلمية والأكاديمية (مبادرة علم وكالة الشؤون العلمية والأكاديمية ) و (مبادرة أكاديمي للإدارة العامة لكلية الحرم المكي الشريف)، وذلك بحضور وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والأكاديمية الدكتور عبدالرحمن بن سعد الشهري و مدير عام كلية الحرم المكي الشريف الدكتور حسن بن أحمد بالبيد ومدير عام معهد الحرم المكي الشريف الشيخ صالح بن دخيل ربه السلمي.

وتهدف مبادرتي علم وأكاديمي البالغ عددها 81 برنامجاً، للارتقاء بالعملية التعليمية في المعهد والكلية بكل ما يخدم الجوانب التعليمية والأكاديمية والمعرفية والمهارية، وذلك بإقامة برامج متنوعة للطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والطاقم الإداري، والتي تسهم في تحسين وتطوير التعليم في المسجد الحرام والارتقاء بمنسوبيه.