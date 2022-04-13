الرياضة الآسيوي يختار الحمدان أفضل واعد

جدة – هلال سلمان

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لاعب الهلال عبدالله الحمدان كأبرز النجوم الواعدين في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا 2022. ونجح الحمدان في نيل ثقة المدرب الأرجنتيني رامون دياز الذي أشركه أساسيا في المباراة الأخيرة أمام الريان القطري، فلم يخيب ظنه حيث افتتح التسجيل للهلال، محرزا أول هدف له في دوري أبطال آسيا، ولم يكتف بذلك بل قدم تمريرة حاسمة (أسيست) لزميله محمد كنو الذي أحرز هدف (الزعيم) الثاني في المباراة التي انتهت بثلاثية نظيفة. ويبلغ الحمدان من العمر 22 عاما، وقدم مستوى مميزا أمام الريان حيث بلغت دقة تمريراته 83.7%. من جهة أخرى، اختير البرازيلي كارلوس جونيور مهاجم الشباب، أفضل لاعب في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا حيث بلغ معدله 8.9 نقطة، بعد أن سجل هدفين من أهداف (الليوث) الثلاثة في مرمى الجزيرة الإماراتي.