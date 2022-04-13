إطلاق استراتيجية منصة الصناعة المتقدمة

الرياض – البلاد

أطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية بندر بن إبراهيم الخريّف، إستراتيجية منصة الصناعة المتقدمة السعودية، التي يستضيفها الصندوق الصناعي، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك في حفلٍ أٌقامه الصندوق في مدينة الرياض.

وأكد الوزير الخريّف خلال كلمته التي ألقاها في حفل الإطلاق أن منصة الصناعة المتقدمة السعودية ستكون رئيسة للنهوض بالقطاع الصناعي المحلي، حيث يشهد القطاع نمواً متسارعاً ومتصاعداً، يدعونا إلى العمل المشترك مع الشبكة العالمية لمنصات الصناعة المتقدمة لتقديم أفضل الممارسات الصناعية وأكثرها تقدماً”.

وأضاف أن إطلاق إستراتيجية المنصة يمهّد الطريق للقطاع الصناعي في المملكة نحو تطبيق أحدث آليات وممارسات الصناعة المتقدمة، وذلك عبر مشاركة ونقل التجارب الصناعية الرائدة حول العالم.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي الدكتور إبراهيم المعجل بأن منصة الصناعة المتقدمة السعودية تضم 24 عضواً مؤسساً من القطاع العام والخاص والأكاديمي، حيث تتمثل إستراتيجية المنصة في النهوض بالقطاع الصناعي في السعودية نحو تبني الصناعة المتقدمة، وتعزيز الروابط بين المستثمرين ومقدمي التقنيات الحديثة على مستوى العالم، إضافةً إلى تمكين اعتماد التقنيات المتطورة في القطاع الصناعي المحلي.

مسارات الاستراتيجية

واوضح مستشار الرئيس التنفيذي والمسؤول عن المنظمات الدولية في الصندوق الصناعي عبدالعزيز الزيد بأن إستراتيجية منصة الصناعة المتقدمة تهدف إلى توفير حلول عملية لتمكين الصناعة المتقدمة في المملكة، والتي من شأنها المساعدة في رفع الكفاءة التشغيلية والمالية للمصانع.

ويتمثل دور المنصة في ثلاثة مسارات أساسية:

– المسار الأول: الوصول إلى المواهب وتطويرهم وتقديم المحفزات اللازمة لهم، من خلال التركيز على قدراتهم وما يفتقدونه من مهارات إضافية من شأنها أن تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل الحالي، ويقود هذا المسار جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وبعضوية 7 مؤسسات من مختلف القطاعات.

– المسار الثاني : يتمثل في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في رحلاتها نحو التحول الرقمي، عبر دراسة الوضع الراهن لتلك المنشآت لمساعدتها في تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ، وتقوده مجموعة العبيكان، بعضوية 8 مؤسسات من القطاع العام والخاص والأكاديمي.

– المسار الثالث: نقل التقنية والابتكارات سعيًا لتطوير المصانع المحلية، وذلك عبر توطين التقنيات التي أثبتت جدواها، بالتواصل مع منصات الشبكة العالمية للصناعة المتقدمة الأخرى لنقل التقنيات القابلة للتطبيق إلى السوق المحلية، ويقود هذا المسار شركة سابك، وبعضوية 16 مؤسسة من القطاع العام والخاص والأكاديمي.

الجدير بالذكر أن الصندوق الصناعي كان قد انضم في يناير 2021م، إلى المنتدى الاقتصادي العالمي الساعي إلى اتخاذ الدول نهج الصناعة المتقدمة، ويشرف على إطار أعمال كل منصات الصناعة المتقدمة بما يخدم جميع الأطراف، وقد أُطلقت المنصة في شهر نوفمبر من العام ذاته، عقِب ذلك بداية اجتماعات مجموعة العمل الخاصة بالمنصة لوضع الخطة السنوية في ديسمبر من العام الماضي، حيث جرى العمل على إستراتيجية المنصة بالتعاون بين الأعضاء المؤسسين كافة.