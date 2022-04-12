1437 زيارة ميدانية للمصانع في مارس الماضي

الرياض : البلاد

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في إدارة المتابعة والرقابة الصناعية تنفيذها لــ1437 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في المملكة خلال شهر مارس الماضي؛ للتأكد من التزامها بمعايير الجودة والاشتراطات اللازمة.

وأفادت الوزارة أن الزيارات الميدانية المنفذة على مصانع منطقة الرياض بلغت 381 زيارة، فيما نفذت 347 زيارة ميدانية على مصانع المنطقة الشرقية، و342 زيارة على مصانع منطقة مكة المكرمة، و101 زيارة ميدانية على مصانع القصيم.

كما نفذت الوزارة 80 زيارة لمصانع المدينة المنورة، و48 زيارة ميدانية على مصانع منطقة تبوك، إضافة إلى 41 زيارة على مصانع منطقة حائل، و30 زيارة على مصانع منطقة عسير، و22 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في منطقة الجوف، و17 زيارة ميدانية لمصانع منطقة الحدود الشمالية، وشملت زيارات الفرق الرقابية 13 زيارة ميدانية على مصانع منطقة جازان، و13 زيارة لمصانع منطقة الباحة، وشملت زيارتين لمصانع منطقة نجران.

وأشارت الوزارة إلى أن فرقها الرقابية ستواصل القيام بزياراتها الميدانية؛ للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية للمعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية، من خلال التزامها باللوائح الفنية الخاصة بالمواصفات والمقاييس السعودية، والتحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.

وتشترط وزارة الصناعة والثروة المعدنية على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها لوسائل السلامة تبعاً لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.

فيما تحرص في هذه الزيارات على تحفيز الصناعات المحلية في جميع القطاعات، ومتابعة جودة المنتج المحلي، وتعزيز التعاون مع شركاء الوزارة من المصانع الوطنية في عكس صورة إيجابية عن جودة هذه المنتجات، وقدرتها على المنافسة، إضافة إلى توفير احتياج السوق وتعزيز المعروض فيه.