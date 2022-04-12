دراسة جديدة تكشف حل بسيط يحمي من الخرف أو الإجهاد

الخرف والزهايمر هو المرض الذي يخشاه الملايين في كبر السن أو العمر المتقدم وسط أبحاث مضنية عن الحل.

وبحسب روسيا اليوم فقد أظهرت دراسة جديدة أن الشعور بالهدف أو المعنى في الحياة هو الحل.

حيث يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالخرف، وقد يكون مفيدا للتعافي من الإجهاد وتقليل الالتهابات في الدماغ.

وراجع الباحثون أدلة من ثماني أوراق منشورة مسبقا تضمنت بيانات من 62،250 لكبار السن عبر ثلاث قارات.

ووجدوا أن هدفا أو معنى أعلى في الحياة كان “مرتبطا بشكل كبير” بانخفاض خطر الإصابة بالخرف.

وكذلك الضعف الإدراكي بنسبة 19 في المائة..

وتشير الدلائل إلى أن الشعور بوجود هدف في الحياة قد يكون مفيدا في التعافي من الإجهاد.

ويرتبط بتقليل الالتهاب في الدماغ، وكلاهما قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف.

وقد يكون الأشخاص ذوو الإحساس العالي بالهدف أكثر ميلا أيضا إلى الانخراط في أنشطة مثل التمارين.

وإشراك أنفسهم اجتماعيا، مما قد يحمي من خطر الإصابة بالخرف.