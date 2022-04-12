صحة و عافية

دراسة جديدة تكشف حل بسيط يحمي من الخرف أو الإجهاد

ahmed saeedaccess_time11 / رمضان / 1443 هـ      12 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الخرف والزهايمر هو المرض الذي يخشاه الملايين في كبر السن أو العمر المتقدم وسط أبحاث مضنية عن الحل.

وبحسب روسيا اليوم فقد أظهرت دراسة جديدة أن الشعور بالهدف أو المعنى في الحياة هو الحل.

حيث يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالخرف، وقد يكون مفيدا للتعافي من الإجهاد وتقليل الالتهابات في الدماغ.

وراجع الباحثون أدلة من ثماني أوراق منشورة مسبقا تضمنت بيانات من 62،250 لكبار السن عبر ثلاث قارات.

ووجدوا أن هدفا أو معنى أعلى في الحياة كان “مرتبطا بشكل كبير” بانخفاض خطر الإصابة بالخرف.

وكذلك الضعف الإدراكي بنسبة 19 في المائة..

وتشير الدلائل إلى أن الشعور بوجود هدف في الحياة قد يكون مفيدا في التعافي من الإجهاد.

ويرتبط بتقليل الالتهاب في الدماغ، وكلاهما قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف.

وقد يكون الأشخاص ذوو الإحساس العالي بالهدف أكثر ميلا أيضا إلى الانخراط في أنشطة مثل التمارين.

وإشراك أنفسهم اجتماعيا، مما قد يحمي من خطر الإصابة بالخرف.

 

ahmed antar

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