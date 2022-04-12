الشارقة يتغلب على الاستقلال ويحصد أول 3 نقاط

متابعة- محمود العوضي
نجح فريق الشارقة الإماراتي في قلب تأخره بهدف ليحقق الفوز على الاستقلال الطاجيكي 2-1 يوم الاثنين على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2022.
تقدم الاستقلال في الشوط الأول عبر هدف اليشير جليلوف بالدقيقة 29، قبل أن يرد الشارقة بهدفين عن طريق كايو لوكاس (54) وبيرنارد (57).
وأكمل الشارقة المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المدافع خالد إبراهيم في الدقيقة 85 نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.
وبتلك النتائج، انفرد الهلال بصدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لكل من الشارقة والريان، في حين بقي رصيد الاستقلال خالياً من النقاط.
وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم الجمعة، حيث يلتقي الهلال مع الاستقلال، والشارقة مع الريان.
وكانت الجولة الأولى قد شهدت يوم الجمعة فوز الهلال على الشارقة 2-1، والريان على الاستقلال 3-2.
ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات الغرب.