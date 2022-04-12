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السديس يدشن المجسم التعريفي لمعالم الحرم المكي

صحيفة البلادaccess_time11 / رمضان / 1443 هـ      12 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : البلاد

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، المجسم التعريفي للمعالم بالحرم المكي الشريف، الذي يتم خلاله نقل معلومات دينية وتاريخية عن المسجد الحرام، وإبراز جهود الدولة المباركة – رعاها الله – من خلال الأفلام الوثائقية للرئاسة، وإضافة باركود الخريطة التفاعلية للمسجد الحرام بعدة لغات وتفعيلها في خدمة إرشاد التائهين.

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وقال معاليه: من واجبنا استثمار التقنية وتطويعها لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وهي من أهم الوسائل المعينة في إيصال الرسالة السامية للحرمين الشريفين، وتسهم في إبراز جهود قادة هذه البلاد المباركة – حفظهم الله – وما يقدمونه من دعم سخي، ليكون الحرمان الشريفان بيئة صحية وتعبدية آمنة تعين قاصديهما على أداء مناسكهم بكل يسرٍ وسهولة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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