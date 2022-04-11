من خلال المشروبات .. اعرف تفاصيل نظام غذائي قد ينقص الوزن في رمضان

يبحث الجميع عن نظام غذائي مناسب في رمضان لكن الأمر قد يكون صعبا ولكن المشروبات قد تحقق المطلوب.

ويبحث متبعو النظم الغذائية عن الطرق المناسبة لمساعدتهم في إنقاص الوزن، والتي لا تتطلب جهدا كبيرا.

وأوضح أخصائيو التغذية أن شرب المشروبات قد يلعب دورا هاما في فقدان الوزن.

وذلك بسبب مغذياتها وتأثيراتها على الجسم، وتساهم بعض المشروبات بدعم الحميات الغذائية ومنها:

الماء

تقول أخصائية التغذية لورين مانكير قد يبدو الماء كحل أساسي للمشروب.

لكن هذا المشروب الخالي من السعرات الحرارية، والخالي من السكر والصوديوم.

كذلك الخالي من كل شيء بشكل أساسي يساعد في الحفاظ على رطوبتك.

الشاي الأخضر

يعتبر الخبراء الشاي الأخضر مشروبا مفيدا لفقدان الوزن بسبب محتواه العالي من مضادات الأكسدة، وهو نوع من الفينول الطبيعي.

العصائر الطبيعية ومخفوق بروتين

يمكن أن تكون العصائر ومخفوقات البروتين مليئة بالعديد من العناصر الغذائية والفواكه والخضروات.

والمساحيق المهمة التي ستشعر بالشبع والرضا طوال اليوم إنها أيضا طريقة ملائمة للتغذية أثناء التنقل، بحسب الخبراء.

ويفيد الخبراء بأن الفواكه والخضروات الموجودة في العصائر يمكن أن تساهم أيضا في تناول السوائل.

وتشمل الأطعمة التي تحتوي على 90٪ إلى 100٪ من الماء محتوى الشمام والبطيخ والفراولة والسبانخ.

وتشمل الأطعمة الأخرى التي تحتوي على 70٪ إلى 89٪ من الماء خيارات.

الموز والبرتقال والكمثرى والأناناس والأفوكادو والجزر والزبادي.

ويمكن إضافتها جميعا إلى العصائر للمساهمة في استهلاك الماء والفيتامينات.

القهوة السوداء

يمكن للقهوة السوداء أن تغذي الجسم بالكافيين ومضادات الأكسدة والمركبات الطبيعية الأخرى.

وتقول التقارير: “يمكن للكافيين أن يزيد من عدد السعرات الحرارية التي يحرقها جسمك في حالة الراحة”.