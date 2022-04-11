الرياضة (كوفيد 19) يداهم فريق النصر

الرياض- البلاد

أعلن المركز الإعلامي بنادي النصر، أمس الأحد، عن إصابة 6 لاعبين في صفوف فريقه الكروي، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقال النصر في بيان رسمي: إن جميع لاعبي الفريق الأول والأجهزة المعاونة قاموا بإجراء فصوصات فيروس كورونا، استعدادًا لبدء معسكر الفريق في أبو ظبي. وأوضح النصر، أن النتائج أثبتت إصابة كل من: “رائد أزيبي، وعبدالعزيز العويرضي، وفونيس موري، ومحمد آل فتيل، وعبدالله الخيبري”، بالإضافة إلى مدرب الحراس ماجد الغانم”.