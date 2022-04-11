الرياضة

(كوفيد 19) يداهم فريق النصر

صحيفة البلادaccess_time10 / رمضان / 1443 هـ      11 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد
أعلن المركز الإعلامي بنادي النصر، أمس الأحد، عن إصابة 6 لاعبين في صفوف فريقه الكروي، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال النصر في بيان رسمي: إن جميع لاعبي الفريق الأول والأجهزة المعاونة قاموا بإجراء فصوصات فيروس كورونا، استعدادًا لبدء معسكر الفريق في أبو ظبي.

وأوضح النصر، أن النتائج أثبتت إصابة كل من: “رائد أزيبي، وعبدالعزيز العويرضي، وفونيس موري، ومحمد آل فتيل، وعبدالله الخيبري”، بالإضافة إلى مدرب الحراس ماجد الغانم”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *