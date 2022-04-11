شركة البحر الأحمر للتطوير تحصل على اعتماد المعيار الدولي

تبوك : البلاد

حصلت شركة البحر الأحمر للتطوير على شهادة “آيزو 22301” للأمن ومرونة الأعمال شهادة نظم إدارة استمرارية الأعمال، الصادرة عن المعهد البريطاني للمعايير (BSI).

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو أن هذه الشهادة تُعد إشادة بإنجازات شركة البحر الأحمر عبر استكمال أعمال البناء في وجهتها السياحية الرائدة، وتعكس التزامها بأعلى المعايير الدولية، كما توضح طموحها في إرسائها لمعاييرجديدة في الأعمال التجارية المسؤولة.

وقال: “إن موظفينا هم أثمن أصولنا، وهذا يعني أننا يجب أن نسعى دومًا لأن تصبح شركتنا أكثر المطورين العقاريين استدامة في العالم وحسب، والأكثر مرونة في الأعمال بحيث نكون قادرين على حماية مجتمعنا من أي خطر أو أزمة اقتصادية”.

وأضاف: على الرغم من تأثر موردي مواد البناء والاضطراب البالغ الذي حدث على الصحة العامة وأنظمة السياحة العالمية، إلا أننا بذلنا جهودًا هائلة لحماية صحة ورفاهية موظفينا، محافظين في الوقت ذاته على وتيرة التقدم والإنجاز في وجهة البحر الأحمر، ونحن فخورون بإشادة المعهد البريطاني للمعايير بهذه الجهود، مشيرًا إلى أن الشركة طورت نظامًا لإدراة استمرارية الأعمال لمواجهة التحديات التي فرضتها جائحة (كوفيد-19)، وتضمن ذلك تجهيز أماكن إقامة لتوفير مساحةٍ كافية لتطبيق التباعد الاجتماعي بين الموظفين بشكل مؤقت، فضلاً عن الفحوصات المستمرة لدرجات حرارة الموظفين وصحتهم العامة في الموقع بشكل يومي.

من جهته قال المدير العام للمعهد البريطاني للمعايير في السعودية عبدالله العبدالواحد: “يسعدنا أن نهنئ شركة البحر الأحمر على استمراريتها وفقًا لأفضل الممارسات، حيث أصبحت “إدارة استمرارية الأعمال” BCM تخصصًا حيويًا، نظرًا للمنافع التي تعود بها وتتجاوز مساعدة المنظمات على التعافي من الأزمات المفاجئة”.

يُذكر أن شركة البحر الأحمر مكّنت خلال جائحة كورونا أكثر من 8000 موظف ومقاول من متابعة عملهم وإحراز تقدم باهر في تطوير الوجهة، ومنها توقيع أكثر من 800 عقد خاص بوجهة البحر الأحمر بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليار ريال سعودي (5 مليارات دولار أمريكي) حتى الآن، وعَقْد ما يزيد عن 45,000 اجتماع ، و15 ندوة عن بُعد لضمان إطلاع الموظفين جميعا على كل المتطلبات الضرورية للفحوصات وأحدث الشروط والإرشادات المطلوبة لأنظمة الحجر الصحي، ومساعدة الموظفين لتسهيل السفر من موقع الوجهة والبقاء على اتصال بعائلاتهم وأصدقائهم.