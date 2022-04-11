شاهد: فوز مثير لبرشلونة أمام ليفانتي بثلاثية

أفلت برشلونة من كمين ليفانتي وانتصر عليه بنتيجة 3-2 سهرة الأحد ضمن مباريات الأسبوع الـ32 من الدوري الإسباني لكرة القدم “La Liga”.

أقيمت المباراة في ملعب ليفانتي “سويداد دي فالنسيا” بحضور جماهيري قارب 30 ألف مشجّع في المدرجات، وبصافرة الحكم خوسيه مونييرا.

ورفع برشلونة رصيده إلى 58 نقطة في المركز السادس على سلم ترتيب الدوري الإسباني خلف ريال مدريد المتصدر (72) وإشبيلية الثاني (60).

افتتح خوسيه لويس موراليس التهديف لليفانتي بالدقيقة 52 من علامة الجزاء، وعادل بيير إيمريك أوباميانغ النتيجة لبرشلونة في الدقيقة 59 ثم تقدم بيدري للبارسا في الدقيقة 62، وتعادل غونزاليس ميليرو لليفانتي في الدقيقة 83، لكن البديل الهولندي لوك دي يونغ سجّل هدف الفوز لبرشلونة برأسه في الدقيقة الثانية بعد التسعين.

وأكمل برشلونة سلسلة 15 مباراة تواليًا في الدوري الإسباني من دون هزيمة، وتعود آخر خسارة إلى تاريخ 4 ديسمبر 2021 أمام ريال بتيس 1-0.

خلال تلك المباريات الـ15 في الدوري الإسباني، حقق برشلونة 11 انتصارًا و4 تعادلات، وبعد الفوز أمام ليفانتي فقد انتصر في مباراته السابعة تواليًا.

شاهد مخلص مباراة ليفانتي وبرشلونة 2-3