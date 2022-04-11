“سكني” يُطلق تصميماً هندسياً بكود “وادي حنيفة” لمستفيديه بالرياض

الرياض : البلاد

أعلن برنامج “سكني” عن إضافة تصميم هندسي نموذجي جديد لمستفيديه في مدينة الرياض بما يتوافق مع كود البناء المعتمد لوادي حنيفة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بنخبة من المطورين العقاريين ومكاتب التصميم الهندسية، وذلك ضمن جهود البرنامج المستمرة لتقديم كافة الحلول والخدمات وتسهيل تملك الأسر السعودية إلكترونياً عبر موقع وتطبيق “سكني” على الرابط https://sakani.sa.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم، أنه سيتم إضافة عدد من التصاميم الهندسية لكود البناء المعتمد من الهيئة الملكية لمدينة الرياض وإتاحتها عبر موقع وتطبيق “سكني” بالكود المُعتمد ضمن خدمة التصاميم النموذجية لمستفيدي خيار البناء الذاتي لتمكين الأسر السعودية المستفيدة من “سكني” من تملك وحداتهم السكنية وفق رغباتهم وتطلعاتهم ضمن الأحياء والمخططات السكنية المعتمدة والتي يتم تحديدها من قِبل الهيئة في إطار التسهيل على الأسر السعودية وتمكينها من الحصول على تصاميم سكنية نموذجية تراعي الجودة والأساليب العصرية الحديثة وتتواءم مع البيئة المحلّية وكود البناء في كل منطقة.

ويتيح موقع وتطبيق “سكني” خدمة التصاميم الهندسية النموذجية التي تقدم العديد من التصاميم التنفيذية المتنوعة بجودة عالية وأسعار تنافسية مقدمة من مكاتب هندسية وطنية، لتوفير التصاميم المميزة التي توفّر الجودة وأساليب البناء الحديثة، وتسهم في تقليل التكاليف المالية للبناء، واختصار الوقت والجهد، وتحسين النمط العمراني للمساكن، وتلبي مختلف احتياجات وأذواق المستفيدين من خيار البناء الذاتي.

ويستعرض موقع وتطبيق “سكني” 115 مشروعاً تحت الإنشاء توفّر نحو 150 ألف وحدة متنوعة، بالإضافة إلى 223 مخططاً سكنياً يوفر أكثر من 180 ألف أرض، علاوة على العديد من الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة ما بين القرض المدعوم للبناء الذاتي وشراء الوحدات السكنية تحت الإنشاء أو الجاهزة بنسبة تصل إلى 100% واختيار الأراضي السكنية ضمن مخططات “سكني”.

يُذكر أن برنامج “سكني” أعلن عن استفادة أكثر من 225 ألف أسرة سعودية خلال العام الماضي 2021، منها ما يزيد عن 186 ألف أسرة سكنت منازلها، ويستهدف “سكني” استفادة 180 ألف أسرة خلال 2022 من الخيارات والحلول التمويلية والسكنية المتنوعة، منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها.