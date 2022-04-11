الرياض : البلاد

أطلقت وزارة الثقافة حملة للتعريف بمبادرة “عام القهوة السعودية” تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وذلك بالتعاون مع أسواق لولو هايبر ماركت السعودية.

وتتضمن الحملة منشورات تعريفية بمنتجات القهوة السعودية ومشتقاتها، وتعزيز العلامة التجارية للقهوة السعودية في المتجر الإلكتروني وداخل فروع الأسواق إلى جانب التعاون في تنظيم فعاليات أسبوع القهوة السعودية في الرياض وجدة والشرقية، وتقديم ضيافة خاصة داخل الفروع بهوية عام القهوة السعودية، وتوفير فناجين قهوة خاصة بهوية المبادرة.

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود وزارة الثقافة لتعزيز الشراكة مع منظمات القطاع الخاص للمشاركة في مبادرة عام القهوة السعودية، التي تنظمها الوزارة بدعم من برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك للاحتفاء بالقهوة السعودية بوصفها منتجاً ثقافياً مميزاً، يرتبط بالهوية السعودية، ويعكس التنوع الثقافي الكبير في المملكة عبر تنوع طرق إعداد وتقديم القهوة السعودية.