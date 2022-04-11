جمعية أصدقاء تقيم إفطاراً رمضانياً لقدامى اللاعبين

الرياض- البلاد

أقامت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية أمس مأدبة إفطار رمضاني للاعبين القدامى في مقر الجمعية بحي الصحافة في الرياض ضمن ليالي أصدقاء الرمضانية التي أطلقتها الجمعية مطلع رمضان الحالي، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء الكابتن ماجد عبدالله وعدد كبير من اللاعبين القدامى.

وقد شهد الإفطار الرمضاني تجمع اللاعبين القدامى في أجواء بهيجة تفوح منها رائحة ذكريات من البطولات والإنجازات التي سطرها هؤلاء النجوم في فترات زمنية متفاوتة منذ الثمانينات والتسعينات الميلادية، وحضرت المواقف الطريفة والقصص الخالدة لنجومٍ من الأجيال الذهبية التي مرتّ وسجلت أسماءها في سماء الكرة السعودية.

وأكد عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية الأمين العام فهيد الدوسري أن هذه الليلة الجميلة هي إحدى ليالي أصدقاء الرمضانية التي أطلقتها الجمعية مطلع شهر رمضان المبارك بهدف الالتقاء باللاعبين القدامى لاستعادة ذكريات الماضي، وتقدير هؤلاء النجوم الذين صنعوا أمجاد الكرة السعودية، مشيراً إلى أن ليالي أصدقاء الرمضانية تأتي ضمن برنامج “تقدير” الذي تسعى من خلاله الجمعية إلى تقدير هؤلاء النجوم عرفاناً بما قدموه للرياضة السعودية على مدى سنواتٍ طويلة، مبيناً أن الجمعية حريصة على تهيئة الأجواء الجميلة لاجتماع اللاعبين القدامى واستعادة ذكرياتهم، والاستماع إلى مقترحاتهم التطويرية للارتقاء بخدمات الجمعية.

يذكر أن برنامج “ليالي أصدقاء الرمضانية” يأتي ضمن حزمة من البرامج والخدمات التي أطلقتها جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية خلال شهر رمضان الحالي، وتقام هذه الليالي بشكلٍ يومي في مقر الجمعية حيث تُمكن اللاعبين القدامى من التجمع ومشاهدات مباريات دوري أبطال آسيا والدوريات الأوروبية، إضافةً إلى الأنشطة والبرامج اليومية، واستضافة عدد من الشخصيات البارزة في المجال الرياضي والإعلامي والاجتماعي.