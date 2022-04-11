المياه الوطنية تُشغل شبكات المياه في 28 قرية بأبو عريش

الرياض : البلاد

بدأت شركة المياه الوطنية تشغيل شبكات المياه في 28 قرية بمحافظة أبو عريش، ما سيسهم في خدمة أكثر من 16 ألف مستفيد، وضخ أكثر من 3200 متر مكعب يوميًا من المياه بساعات ضخ تصل إلى 24 ساعة.

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم، :” إنها عززت منظومة المياه في المحافظة وزادت نسب تغطية شبكتها، من خلال بناء شبكات وخطوط ناقلة للمياه، بأطوال تجاوزت 51 كم، إضافة إلى تنفيذ نحو 1300 توصيلة منزلية، وخازن مياه بسعة 10 آلاف م3″.

وشملت القرى المستفيدة: (الزخمية، وسلام بني واصل، وخضيرة عياش، والشرعة، وحرجة عياش، وأم الحجل، والوحم، وحمراية عياش، وأبو الذهب، والدودة، والجيبة، والحيلة العليا، والحيلة السفلى، والغرقة العليا، والغرقة السفلى، وأبو السلامة العليا والسفلى، والصلي، وزبارة الحفاش، والمحباسة، وجاضع عياش، والحصن، والعريكة، والطليبات، والزخمية 2، والدوشية، وزبارة رشيد).

ودعت الشركة المستفيدين الذين ركبت العدادات لهم زيارة الفرع الإلكتروني لشركة المياه الوطنية لتحديث بياناتهم، وطلب تفعيل الخدمة، مشيرة إلى أنه يمكن للمستفيدين من خدمات المياه في القرى المغطاة بشبكات المياه، تقديم طلب الحصول على توصيلة منزلية جديدة عن طريق القنوات الرقمية لشركة المياه الوطنية.