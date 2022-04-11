التعاون يتعثر أمام باختاكور.. والمجموعة تشتعل

جدة- البلاد
تعثر فريق التعاون أمام نظيره باختاكور الأوزبكي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد وخسر بهدف للا شيء، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.
سجل فريق باختاكور هدف اللقاء في الدقيقة 83 عن طريق اللاعب حوجيمات أركينوف، مستغلا تمريرة رائعة من زميله اكراموجون عليايف.
بتلك النتيجة، حصد باختاكور أول ثلاثة نقاط له في مشواره بدور المجموعات ليتساوي مع الدحيل القطري وسيباهان الإيراني والتعاون برصيد 3 نقاط لكل فريق من فوز وخسارة. وكان الدحيل قد فاز على سيباهان بهدف وحيد قبل لقاء التعاون وباختاكور.