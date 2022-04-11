الرياضة

التعاون يتعثر أمام باختاكور.. والمجموعة تشتعل

صحيفة البلادaccess_time10 / رمضان / 1443 هـ      11 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد
تعثر فريق التعاون أمام نظيره باختاكور الأوزبكي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد وخسر بهدف للا شيء، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

سجل فريق باختاكور هدف اللقاء في الدقيقة 83 عن طريق اللاعب حوجيمات أركينوف، مستغلا تمريرة رائعة من زميله اكراموجون عليايف.

بتلك النتيجة، حصد باختاكور أول ثلاثة نقاط له في مشواره بدور المجموعات ليتساوي مع الدحيل القطري وسيباهان الإيراني والتعاون برصيد 3 نقاط لكل فريق من فوز وخسارة. وكان الدحيل قد فاز على سيباهان بهدف وحيد قبل لقاء التعاون وباختاكور.

 

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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