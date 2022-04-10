100 رخصة تعدينية خلال فبراير

جدة – البلاد

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، 100 رخصة تعدينية جديدة خلال فبراير الماضي ، واستحوزت تراخيص محاجر مواد البناء الحصة الأكبر منها بنسبة 92 %.

وتفصيلا لذلك ، بحسب تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة ، تشمل التراخيص الجديدة 92 رخصة لمحاجر مواد البناء، وأربع رخص كشف، وأربع رخص فائضة، ليصل إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع إلى 2169 رخصة، تتصدرها مواد البناء بـ1327 رخصةً، ثم رخص الكشف بـ639 رخصةً.

واستحوذت منطقة الرياض على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ447 رخصة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ390 رخصة، ثم المنطقة الشرقية بـ330 رخصة، ومنطقة المدينة المنورة التي سجلت 253 رخصة من إجمالي الرخص السارية في القطاع.