ميسي يحقق رقمًا قياسيًا في الدوري الفرنسي

أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي أول لاعب في تاريخ الدوري الفرنسي لكرة القدم يقدّم 3 تمريرات حاسمة في مباراة واحدة، مرتين في موسم واحد.

وقدّم ميسي (34 عامًا) 3 تمريرات حاسمة السبت 9 أبريل في مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام كليرمونت والتي انتهت بفوز الباريسي 6-1.

وللمرة الثانية في الموسم الحالي من الدوري الفرنسي، يصنع ميسي 3 أهداف في مباراة واحدة، بعد أن فعلها أمام سانت إيتيان في الجولة 15.

إجمالًا وصل ميسي إلى 400 تمريرة حاسمة في مسيرته الكروية، على مستوى ناديه السابق برشلونة ومنتخب الأرجنتين وباريس سان جيرمان.

كما أصبح ميسي أكثر لاعب في تاريخ كرة القدم يقدّم 3 تمريرات في مباراة واحدة، بواقع 9 مرات متقدمًا على مسعود أوزيل وفابريغاس (8 مرات).