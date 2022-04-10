عادات غذائية كارثية وأخرى صحية في رمضان .. احترس من هذه الأمور على الإفطار

صيام شهر رمضان المبارك له فوائد صحية عديدة، مثل تحسين أداء الجهاز الهضمي.

وبحسب موقع ألوان فإن هناك بعض العادات الغذائية الخاطئة والسيئة في شهر رمضان.

مثل الاختيار الخاطيء لأنواع الطعام أثناء الإفطار والسحور، ويمكن أن تكون لهذه الأخطاء آثارًا سيئة على صحة الجسم.

تقرير الموقع استعرض عدد من العادات الغذائية الخاطئة في رمضان ومنها تناول الأطعمة المقلية.

وكذلك الأكلات الدسمة «المسبكة»، والمخللات خاصة في وجبة السحور.

الأمر يؤدي إلى الشعور بحرقان في المعدة ومشكلات في الجهاز الهضمي والإحساس بالعطش طوال فترة الصيام.

وأضافت «شعير» أن أغلب الناس تغفل شيء مهم خلال تناولها السحور.

وهو أنه يجب عليها الابتعاد فيها عن الأطعمة المعززة بالأملاح، والإكثار من الأطعمة الغنية بالألياف.

وذلك لأنها تساعد في الاحتفاظ بالمياه لوقت أكثر، والتي تساعد الجسم في فترة الصيام.

ومن بين العادات الخاطئة أيضا، تناول وجبة الإفطار بطريقة غير صحية.

أي استهلاك كمية كبيرة من الطعام بعد يوم الصيام ما يؤدي للشعور بالكسل والتخمة .

ويثقل كاهل النظام الغذائي ويسبب عسر الهضم وحموضة المعدة.

كما أن إضافة الوجبات السريعة، مثل رقائق البطاطس، والمكرونة سريعة التحضير، وغيرها من الأطعمة المقلية لا يفيد احتياجاتك الغذائية.

وهذه الأطعمة تضيف الشعور المؤقت بالشبع ولكن سرعان ما يختفي ذلك الشعور لأن تلك الأطعمة سريعة الهضم.

ولا تحتوي على الكثير من القيم الغذائية، وسيشعر الشخص بالشبع، إذا استخدم الخضروات والفواكه المغذية.

بالإضافة إلى الجبن ومشتقات البروتين.

وأكد أن تقسيم الوجبات لا يقل أهمية عن محتوى الوجبات نفسها، فيجب تقسيم الوجبات بين الإفطار والسحور.

مع الإكثار من شرب السوائل الكثيرة حفاظا على صحة الجسم .