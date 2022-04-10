شاهد: ريال مدريد يهزم خيتافي ويقترب من لقب الليغا

اقترب ريال مدريد من معانقة لقب الدوري الإسباني “La Liga” بفوزه على خيتافي 2-0 سهرة السبت 9 أبريل، ضمن الأسبوع 31 من المسابقة.

واحتضن ملعب “سانتياغو برنابيو” معقل ريال مدريد المباراة وسط حضور جماهيري قارب 50 ألف مشجّع بصافرة الحكم المحلي سيزار سوتو.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 72 نقطة في صدارة لائحة الدوري الإسباني بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، فريق إشبيلية الذي يمتلك 60 نقطة.

سجّل هدفي ريال مدريد ضد خيتافي كل من البرازيلي كارلوس كاسيميرو في الدقيقة 38 والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي في الدقيقة 68.

يتبقى 7 جولات فقط على نهاية الدوري الإسباني للموسم الحالي 2021-2022، ومن أجل أن يحسم ريال مدريد اللقب عليه الفوز في اللقاءت الـ4 القادمة ليتوّج رسميًا من دون النظر إلى نتائج إشبيلية، ويحصد اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2019-2020.