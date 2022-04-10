بدء تنفيذ مشروع تحديث الأنظمة الكهروميكانيكية بالمسجد النبوي

جدة : البلاد

أعلنت وزارة المالية عن بدء تنفيـذ مشـروع تحديـث الأنظمة الكهروميكانيكيــة بالمســجد النبــوي الشــريف. والذي يشمل تحديث الأنظمة الصوتية، والسلالم الكهربائية، واللوحات والمولدات الكهربائية، ونظام المراقبة والتحكم، ونظام مكافحة الحريق، ونظام الصرف الصحي، ونظام التكييف، ونظام إنذار الحريق، بالإضافة إلى استبدال وحدات الإنارة بنوع موفر للطاقة.

ويجسد المشـروع الذي ينفذ بالتعـاون مـع إمارة منطقة المدينة المنورة والرئاسـة العامـة لشـؤون المسـجد الحـرام والمسـجد النبـوي حــرص القيــادة -أيدهــا اللــه- واهتمامها بمشــاريع الحرميــن الشــريفين بمكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة، وهو يُعـد مـن المشـاريع الداعمـة لتحقيـق مسـتهدفات برنامـج ضيـوف الرحمـن فـي إطـار رؤيـة المملكـة2030 ، والســعي لتيســير اســتضافة قاصــدي الحرميــن الشــريفين مــن الحجــاج والمعتمريــن والمصلين والزوار، وتقديــم أفضــل الخدمــات لهـم. وقد بدأت فعليا أعمال المشروع ومن المتوقع اكتمالها في أكتوبــر 2024م وفق أعلـى المعاييـر وأفضـل المواصفـات والتقنيـات. ​