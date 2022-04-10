الغذاء والدواء تحذر مرضى الغدة من الكالسيوم

جدة ـ نجود النهدي

جددت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من تحذيراتها، بشأن تناول الأدوية للمرضى خلال شهر رمضان، خاصة أنه خلال الشهر الكريم يتغاضى الكثيرون عن اتباع إجراءات الصحة واتباع التعليمات الطبية اللازمة قبل تناول الأدية، فضلًا عن تجاهل الجرعات مع الاهتمام فقط بتناول الطعام خلال الفترة من بعد أذان المغرب وحتى الفجر.

وحذرت الهيئة في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، من عادات خاطئة في تناول أدوية الغدة، مؤكدة أنه عند أخذ هذه الأدوية يجب تجنب تناول الأغذية الغنية بالكالسيوم لمدة 4 ساعات.

وذكرت هيئة الغذاء والدواء أن أدوية الغدة التي تحتوي على مادة ليفوثيروكسين، لا يمتصها الجسم في حالة تناول اللبن أو الأطعمة الغنية بالكالسيوم من حليب ومشتقاته، أو تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على الكالسيوم، فيجب الفصل بينهم بـ4 ساعات.

كما حذرت الغذاء والدواء من تجنب الأغذية التي تسبب في فرط أو تقليل في سيولة الدم عند أخذ أدوية (الوارفارين) مثل الثوم، ونبات الجنكه والزنجبيل، والجريب فروت، بالإضافة إلى تجنب الأغذية التي تسبب تقليل سيولة الدم وتؤدي جلطات دموية مثل الخضراوات الورقية، والكبدة، والجينسينق، ونبتة سانت جونز.

وردت هيئة الغذاء والدواء على أحد التغريدات التي تضمنت سؤال حول خطورة الزيت المهدرج، مؤكدة أن الزيوت المهدرجة جزئيًا هي التي تنتج دهون متحولة وهي ممنوعة منذ ١ يناير ٢٠٢٠. أما الزيوت المهدرجة كليًا فتنتج دهون مشبعة وهي ليست ممنوعة.