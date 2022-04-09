المحليات

غدًا.. إقامة مزاد اللوحات الإلكتروني

صحيفة البلادaccess_time8 / رمضان / 1443 هـ       9 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أعلنت الإدارة العامة للمرور، إقامة مزاد اللوحات الإلكتروني يوم غد الأحد، وذلك عبر منصة “أبشر”.

وأوضحت الإدارة أنه يمكن للراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد إلكترونياً عبر المنصة.

وأشارت إلى أن المزاد سيستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأوضحت أن خطوات المشاركة في المزاد تتمثل في الدخول لمنصة “أبشر” واختيار خدمات من التبويب “خدماتي”، ثم اختيار “المرور”، تليها اختيار خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني”.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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