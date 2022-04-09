غدًا.. إقامة مزاد اللوحات الإلكتروني

البلاد : متابعات

أعلنت الإدارة العامة للمرور، إقامة مزاد اللوحات الإلكتروني يوم غد الأحد، وذلك عبر منصة “أبشر”.

وأوضحت الإدارة أنه يمكن للراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد إلكترونياً عبر المنصة.

تنوه الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد، وذلك عبر منصة ⁧#أبشر⁩ التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً. ⁧#المرور_السعودي⁩ pic.twitter.com/BL0OnFtUxY — المرور السعودي (@eMoroor) April 9, 2022

وأشارت إلى أن المزاد سيستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأوضحت أن خطوات المشاركة في المزاد تتمثل في الدخول لمنصة “أبشر” واختيار خدمات من التبويب “خدماتي”، ثم اختيار “المرور”، تليها اختيار خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني”.