شاهد: مانشستر يونايتد يسقط أمام إيفرتون

وقع مانشستر يونايتد في فخ الهزيمة أمام إيفرتون 0-1 السبت ضمن مباريات المرحلة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليغ”.

دارت المباراة بين الفريقين في ملعب إيفرتون “جوديسون بارك” بصافرة من الحكم الإنجليزي المخضرم جوناثان موس، أمام أنظار 40 ألف مشجّع.

سجّل هدف المباراة الوحيد اللاعب الشاب أنتوني جوردون في الدقيقة 27 من الشوط الأول إثر تصويبة صاروخية محكمة خادعت الحارس دي خيا.

وبهزيمة مانشستر يونايتد في ملعب إيفرتون، تجمد رصيد الشياطين الحمر عند 51 نقطة في المركز الـ7 على لائحة الدوري الإنجليزي الممتاز.