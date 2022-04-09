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تمديد فترة القبول في برامج الدراسات العليا بجامعة بيشة

صحيفة البلادaccess_time8 / رمضان / 1443 هـ       9 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

أبها : البلاد

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة بيشة اليوم، عن تمديد فترة القبول في برامج الدراسات العليا المتاحة بالجامعة حتى نهاية يوم الاثنين 24 – 09- 1443 هـ الموافق 25-04-2022 م.

وأشارت العمادة إلى أن مدير الجامعة الدكتور محمد محسن صفحي وجه بتمديد فترة القبول لإتاحة المجال للراغبين في التقديم على برامج الدراسات العليا التي سبق الإعلان عنها، مؤكدة أهمية الالتزام بما جاء في دليل القبول حيث يمكن الاطلاع على البرامج المتاحة، وشروط القبول من خلال زيارة الرابط https://www.ub.edu.sa/ar/dgs/Guides.aspx.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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