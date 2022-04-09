بايرن ميونيخ يقترب من لقب البوندسليغا

اقترب بايرن ميونيخ من الحفاظ على لقبه في الدوري الألماني بفوزه السبت على أوغسبورج 1-0 ضمن مباريات المرحلة الـ29 من المسابقة.

وسجّل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف المباراة الوحيد الذي منح بايرن ميونيخ الفوز في الدقيقة 82 من علامة الجزاء.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 69 نقطة في صدارة الدوري الألماني قبل 5 جولات من النهاية، بعيدًا بـ9 نقاط عن بوروسيا دورتموند الوصيف.

فيما واصل ليفاندوفسكي تصدره للائحة هدّافي الدوري الألماني بواقع 32 هدفًا، ويأتي من خلفه مهاجم باير ليفركوزن، باتريك شيك بـ20 هدفًا.