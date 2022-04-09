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باكستان تختبر صاروخاً باليستياً قادر على حمل رؤوس نووية

صحيفة البلادaccess_time8 / رمضان / 1443 هـ       9 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أجرت القوات المسلحة الباكستانية اليوم تجربة ناجحة على صاروخ باليستي (أرض ـ أرض) مطور محلياً قادرٌ على حمل الرؤوس الحربية النووية والتقليدية.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للقوات المسلحة الباكستانية أن التجربة أجريت على صاروخ “شاهين ـ 3″، وهو من الصواريخ التي تطورها باكستان محلياً، مضيفًا أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة، وحقق الأهداف المرجوة من التجربة.

وأشار البيان إلى أن التجربة أجريت في إطارات الاختبارات الروتينية التي تهدف إلى تقييم مختلف التصميمات والمعايير الفنية لنظام الأسلحة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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