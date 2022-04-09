الهلال يستهل مشواره الآسيوي بالفوز على الشارقة

متابعة- محمود العوضي
تصوير- عثمان الشمراني
استهل نادي الهلال حامل اللقب مشوار المنافسة بتحقيق الفوز على الشارقة الإماراتي 2-1 أمس الجمعة على ستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2022.
سجل صالح الشهري (5 من ضربة جزاء) وميشيل ديلغادو (62) هدفي الهلال، في حين أحرز أوتابيك شوكوروف (7) هدف الشارقة.
وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الجمعة أيضاً فوز الريان القطري على الاستقلال الطاجيكي 3-2 على ستاد الملك فهد.
وتصدر الريان ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق عدد الأهداف أمام الهلال، في حين بقي رصيد الاستقلال والشارقة خالياً من النقاط.
بدأ الهلال المباراة بصورة مثالية، ليفتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة عبر ضربة جزاء احتسبت نتيجة تعرض موسى ماريغا للعرقلة من شاهين عبدالرحمن داخل منطقة الجزاء، ونفذها صالح الشهري بنجاح.
ورد الشارقة سريعاً ليدرك التعادل عندما انطلق لوانزينيو في الجهة اليسرى وأرسل تمريرة عرضية على باب المرمى تابعها أوتابيك شوكوروف ليحولها في الشباك (7).
بعد ذلك عاد الهلال ليضغط على مرمى الفريق الإماراتي بحثاً عن استعادة التقدم، ولكن مهاجمو الفريق افتقدوا للمسة الحاسمة أمام المرمى.
وكانت أبرز فرص الفريق الهلالي في الدقيقة 37 عندما وصلت الكرة إلى ميشيل ديلغادو في الجهة اليسرى من منطقة الجزاء ليسدد محاولة أرضية أبعدها الحارس عادل الحوسني إلى ركلة ركنية.
واستمر بحث الهلال عن التسجيل مع انطلاق الشوط الثاني، في حين ركز الشارقة على الإغلاق بدفاع المنطقة، وحرمان لاعبي الفريق السعودي من المساحات في الثلث الأخير من الملعب.
وسنحت فرصة لمحمد كانو الذي وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء إثر ركلة ركنية لكن تسديدته ذهبت خارج الخشبات الثلاث (57).
ولكن ضغط الهلال أثمر أخيراً عن تسجيل الهدف الثاني بعدما أرسل ماثيوس بيريرا تمريرة ذكية ساقطة خلف المدافعين ليتابعها ميشيل من اللمسة الأولى في الشباك (62).
وكاد الشارقة يدرك التعادل سريعاً من جديد، حيث انطلق خالد إبراهيم بالكرة في الجهة اليمنى وتقدم داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد محاولة من زاوية ضيقة تصدى لها الحارس عبدالله المعيوف.
ومرت الدقائق المتبقية دون تغيير في النتيجة ليخرج الهلال بثلاث نقاط مهمة في بداية المشوار.
وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الاثنين، حيث يلتقي الريان مع الهلال، والشارقة مع الاستقلال.
ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة غرب آسيا الفريق الحاصل على المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في مجموعات الغرب.