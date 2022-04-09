الدوري الإسباني على “تيك توك”!

أعلنت رابطة الدوري الإسباني أنها ستبث مباريات المسابقة عبر منصة تيك تيوك بداية من لقاء ريال سوسيداد وريال بيتيس يوم الجمعة المقبل.

وقالت الرابطة في بيان رسمي نشرته الجمعة 8 أبريل، إن الدوري الإسباني سيصبح أول بطولة أوروبية كبرى تبث مبارياتها عبر منصة تيك توك.

سيتم عرض المباراة بشكل عمودي بأبعاد 9:16 المناسبة للهواتف النقّالة وبدقة 4K، كما سيتمكن المشجعون من التعليق على أحداث المباراة عبر كتابة نص يظهر في الشاشة أثناء سير اللقاء، وسيتم إخراج المباراة عن طريق شركة “Mediapro” الإسبانية عبر قناة “GOL” الناقل الحصري للمباراة.



جدير بالذكر أن شبكة “Sky Sports” العالمية بثت نهائي كأس السوبر الألماني بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند في أغسطس 2021 بنفس الكيفية عبر تيك توك كما يبث فريق بيرنلي لكرة القدم النسائية جميع مبارياته عبر تيك توك أيضًا في بث حي مباشر لمتابعيه.