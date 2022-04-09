أمير الرياض: تدشين القيادة للحملة الوطنية للعمل الخيري يبرز اهتمامها بكل ما يدعم ويعزز العمل الخيري

الرياض: البلاد

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أن تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، للحملة الوطنية للعمل الخيري وتبرعهم السخي يبرز اهتمام القيادة الرشيدة بكل ما يدعم ويعزز العمل الخيري الذي هو نهج المملكة الدائم على امتداد تاريخها.

وقال سموه” إن إطلاق حملة التبرع للعام الثاني على التوالي من خلال استثمار البيانات والذكاء الاصطناعي يؤكد ما يشهده هذا الوطن من تطور في جميع المجالات، كما أنها تعزز من قيم العطاء والتكافل الاجتماعي في وطن الخير”.

ورفع سموه خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – على ما يوليانه من اهتمام بالغ وعناية خاصة للأعمال الخيرية والإنسانية وتقديم جميع وسائل الدعم لها، مشيراً إلى ما تحظى به منصة إحسان من اهتمام ودعم سمو ولي العهد – حفظه الله -، وأنها تأتي معززة للدور الريادي للمملكة في أعمال الخير والعطاء.

وسأل سمو أمير منطقة الرياض الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على هذا الوطن أمنه وأمانه، وأن يجزي القائمين على هذا المشروع الخيري والإنساني والمساهمين فيه خير الجزاء.