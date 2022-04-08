ولي العهد يزور مسجد قباء ويؤدي ركعتي تحية المسجد

المدينة المنورة : واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء اليوم، مسجد قباء بالمدينة المنورة، وأدى ركعتي تحية المسجد.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله المسجد، مدير عام فرع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة الشيخ وجب بن علي العتيبي، وإمام وخطيب مسجد قباء الشيخ إبراهيم عبدالعزيز الجهني، وكبير مؤذني مسجد قباء الشيخ أحمد حسن بخاري.

رافق سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ومعالي عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ومعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق فوزان الربيعة، وأصحاب المعالي الوزراء.