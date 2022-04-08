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وزراء المالية والاقتصاد العرب يزورون جدة التاريخية

صحيفة البلادaccess_time7 / رمضان / 1443 هـ       8 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : واس

زار وزراء المالية والاقتصاد العرب والوفود المشاركة في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي تستضيفها المملكة بمحافظة جدة، مساء أمس المنطقة التاريخية بجدة، ضمن برنامج الزيارة لبعض المرافق التاريخية بالمملكة.

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واستمع الوزراء والوفود إلى شرح عن مشروع إعادة تطوير أحياء جدة التاريخية لتكون بذلك مركزاً جاذباً للأعمال وللمشاريع الثقافية، والذي يرتكز على استثمار المعالم التاريخية التي تضمها المنطقة.

وتجول الوفد في عدد من المواقع بمنطقة جدة التاريخية اطلعوا خلالها على التراث المعماري المتميز للمباني والرواشين التي تزينها، والأسواق القديمة والمساجد التاريخية، والتي لا تزال تحتفظ بهويتها وقيمتها وسماتها التراثية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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