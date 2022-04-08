روشتة مهمة لتنظيم النوم في رمضان .. 3 طرق سهلة لتحقيق هدفك

يعاني عدد ليس قليل من الصائمين من ارتباك مواعيد النوم والاستيقاظ في رمضان بسبب مواعيد الإفطار والسحور وصلاة التراويح والفجر.

هذا إضافة إلى مواعيد العمل التي بالتأكيد تتغير بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وقد يجد البعض نفسه تائهًا ولا يستطيع تنظيم النوم في رمضان، أو حتى تنظيم وقت يومه.

والخيارات تكون أمامه محدودة، إما النوم على فترات متقطعة (قبل الإفطار – بعد الإفطار – بعد التراويح – بعد السحور).

أو النوم بشكل غير كاف، لذلك فإن السؤال الأهم الآن، كيفية تنظيم النوم في رمضان.

كيفية تنظيم النوم في رمضان

تشير الأبحاث إلى أن قلة النوم تؤثر على توازن الهرمونات المتحكمة في الشهية.

وهذا ما يفسر بسهولة زيادة أو نقصان الشهية خلال شهر رمضان.

كما أن من بين مخاطر قلة النوم الأخرى الإجهاد والخمول والتعب المفرط.

لذلك وضعت الأبحاث، ما يشبه الروشتة والتي تسمح للصائمين تنظيم النوم في رمضان الكريم.

دورة النوم 90 دقيقة

على الصائم أن يحسب وقته جيدًا، فدورة النوم الكاملة تستمر حتى 90 دقيقة في المتوسط.

وتتكرر عدة مرات خلال فترة الليل طالما ظل الشخص نائمًا.

فمثلا إذا حصلت على ليلة نوم كاملة ووجدت صعوبة في الاستيقاظ.

فهذا يعني أنك قد تكون في وسط دورة نوم، يمكن استغلال هذه المعلومة في شهر رمضان عن طريق الحصول على عدد ساعات نوم من مضاعفات الرقم 90.

فإذا نمت في العاشرة ليلا، اضبط منبهك مثلا على 5.30 بدلا من 6 صباحا، أيا ما يعادل 450 دقيقة، أي ما يعادل 5 دورات نوم كاملة.

تقليل الكافيين بين الإفطار والسحور

يجب أن يتم تقليل الكافيين قبل موعد النوم على الأقل بـ4 ساعات كاملة.

وينصح المركز بعدم تناول الكافيين على الإفطار.

حتى لا يكون هناك صعوبة في النوم بعد صلاة التراويح مباشرة، ومن ثم الاستيقاظ على السحور.

قيلولة 20 دقيقة

يمكن اللجوء إلى هذه الحيلة عند الشعور الشديد بالنعاس أو التعب.

خاصة إذا كان الوقت غير مناسب للاستغراق في النوم، حينها يمكن خطف قيلولة لمدة 20 دقيقة فقط.

حتى لو كنت في مكان عملك، حاول أن تحصل على مكان هادئ ومريح.

وبشكل عام يفضل الحصول على هذه القيلولة في أوقات معينة، تلك التي بين أذان الفجر وبعد الظهر.